Штаб-квартиру ЕС засыпали сухим молоком

23.01.2017 19:55

Группа европейских фермеров в знак протеста засыпала сухим молоком здание Европейскогосовета

Как передает Politeka со ссылкой на BBC, таким образом, фермеры из Бельгии, Франции и Литвы протестовали против решения Еврокомиссии вернуть на рынки запасы сухого молочного порошка.

Отмечается, что в последние годы перепроизводство молока в ЕС привело к падению цен на молочную продукцию и разорению многих фермеров.

Еврокомиссия в свою очередь обещала, что не будет продавать скопившиеся запасы сухого молока, однако после «обнадеживающих сигналов о подъеме на молочном рынке» решила выставить сухое молоко на продажу.

Поэтому, субсидируемые властями фермеры Евросоюза устроили ряд акций протеста, с призывами не опускать цены на некоторые продукты питания, в частности мясные и молочные.



