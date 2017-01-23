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Шведский политик подал в отставку из-за Трампа
Депутат от социал-демократической партии Роланд Петерссон подал в отставку после высказываний в соцсети Facebook о том, «не пора ли кому-нибудь выстрелить» в президента США Дональда Трампа
Об этом, как сообщает Politeka, информирует шведская телекомпания SVT.
По информации, пост появился в воскресенье и был убран через час, но успел вызвать резонанс.
«Я думал, что Дональд Трамп должен был успокоиться после того, как он стал президентом. Но как же я ошибся. Он превосходит мои худшие опасения!!! Не мог бы кто-нибудь выстрелить в него?» – цитирует местная газета Östra Småland запись Петерссона.
«Я немедленно оставляю свой пост. Я не хочу быть обузой для партии. Это решение принял я сам и отправил на имя партии письмо», — сказал телекомпании депутат, комментируя скандал.
По словам Петерссона, причиной для такой формулировки стало разочарование в связи с позицией Трампа по вопросу климата. Политик признал, что написанное им – «идиотский поступок».
Напомним, что Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 декабря. Практически сразу на сайте Белого дома появилась программа действий новой администрации в области внешней политики, энергетики, обороны, правоохранительной деятельности, экономики.
При этом с сайта исчезли разделы, посвященные вопросам защиты экологии и прав ЛГБТ-сообщества. Трамп ранее не раз скептически отзывался о программах по борьбе с изменением климата и практически не упоминал о представителях сексуальных меньшинств.
Теги: политика, США, Донбасс, Швеция, отставка
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