Шведский политик подал в отставку из-за Трампа

23.01.2017 18:15

Депутат от социал-демократической партии Роланд Петерссон подал в отставку после высказываний в соцсети Facebook о том, «не пора ли кому-нибудь выстрелить» в президента США Дональда Трампа

Об этом, как сообщает Politeka, информирует шведская телекомпания SVT.

По информации, пост появился в воскресенье и был убран через час, но успел вызвать резонанс.

«Я думал, что Дональд Трамп должен был успокоиться после того, как он стал президентом. Но как же я ошибся. Он превосходит мои худшие опасения!!! Не мог бы кто-нибудь выстрелить в него?» – цитирует местная газета Östra Småland запись Петерссона.

«Я немедленно оставляю свой пост. Я не хочу быть обузой для партии. Это решение принял я сам и отправил на имя партии письмо», — сказал телекомпании депутат, комментируя скандал.

По словам Петерссона, причиной для такой формулировки стало разочарование в связи с позицией Трампа по вопросу климата. Политик признал, что написанное им – «идиотский поступок».

Напомним, что Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 декабря. Практически сразу на сайте Белого дома появилась программа действий новой администрации в области внешней политики, энергетики, обороны, правоохранительной деятельности, экономики.

При этом с сайта исчезли разделы, посвященные вопросам защиты экологии и прав ЛГБТ-сообщества. Трамп ранее не раз скептически отзывался о программах по борьбе с изменением климата и практически не упоминал о представителях сексуальных меньшинств.