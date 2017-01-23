США выходят из Транстихоокеанского партнерства

23.01.2017 20:25

Новый президент США подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, которое было детищем команды Обамы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Reuters.

«То, что мы сейчас сделали — большое дело для американских рабочих», — сказал Трамп.

В Белом доме также объявили, что Вашингтон готов покинуть и Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой, «если партнеры откажутся от новых переговоров, которые предоставят американским работникам честные условия».

Напомним, предполагалось, что США создадут с ключевыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона зону, свободную от таможенных пошлин на товары и услуги. При этом в нее не включался крупнейший игрок — Китай, и эксперты называли проект ТТП во многом политическим.

В феврале 2016 года договор подписали 12 стран-участниц: США, Канада, Мексика, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Перу, Чили, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур.

Трамп же во время предвыборной кампании заявил, что ТТП станет «катастрофой» для США, которые должны развивать производство и создавать рабочие места внутри страны. При этом он заявил, что все переговоры в торгово-экономической сфере будут вестись на двусторонней основе.

Он подчеркивал, что добьется выхода из договора уже в первые дни своего президентства.