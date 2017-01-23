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Трамп поделился планами первой рабочей недели
Президент США Дональд Трамп поделился планами на первую неделю своего пребывания в Белом доме
Как сообщает Politeka со ссылкой на микроблог Twitter американского лидера, Трамп планирует уделить первоочередное внимание вопросам создания новых рабочих мест и обеспечению национальной безопасности.
«Предстоит напряженная неделя, наибольшее внимание на которой планируется уделить вопросам (создания новых) рабочих мест и национальной безопасности», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном на его странице в сети микроблогов Twitter.
Глава государства также отметил, что на 09:00 по местному времени (16:00 по Киеву) у него намечена встреча с «руководителями высшего звена».
Как писала Politeka, Финляндия выразила готовность организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, президент
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