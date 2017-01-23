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Трампу грозит суд из-за нарушения конституции
Американские юристы обнаружили, что бизнес президента получал иностранные платежи.
Юристы в США готовят иск против президента страны Дональда Трампа, утверждая что он нарушает конституционный запрет на получение платежей от иностранных правительств, сообщает BBC.
Группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" сообщила, что иск подадут в федеральный суд Манхэттена в понедельник утром. "Мы не хотели доходить до этого", – заявил исполнительный директор группы Ноа Букбайндер.
"У нас была надежда, что президент Трамп примет необходимые меры, чтобы не нарушать конституцию, прежде чем он вступит в должность. Мы были вынуждены обратиться в суд", – добавил он. Согласно Конституции США ни один федеральный чиновник не имеет права получать подарки или "денежное вознаграждение" от иностранного правительства.
"Президент Трамп взял себе лозунг "Америка прежде всего", для того чтобы вы думали, что он хотел бы строго придерживаться пункта констиуции о вознаграждении от иностранцев, поскольку она была написана, чтобы гарантировать, что наши чиновники думают об американцах в первую очередь, а не об иностранных правительствах", – сказал Букбайндер.
Адвокаты Трампа утверждают, что статья предназначена только для предотвращения получения выгоды федеральными чиновниками от иностранного государства, и не распространяется на платежи, такие как счета за номер в отеле.
Сын Трампа Эрик уже заявил, что это "преследование ради политической выгоды". Эрик Трамп, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, отметил, что компания сделала больше, чем закон требует, чтобы избежать правовых рисков, сообщает New York Times. Он сказал, что согласился пожертвовать все доходы гостиниц, поступающие от иностранных правительственных гостей в казну США.
Напомним, вместо того, чтобы ликвидировать свои коммерческие инвестиции и передать активы в слепой траст, Трамп заявил, что передаст бизнес своим старшим сыновьям Дональду-младшему и Эрику.
Источник: segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, президент, суд, Конституция
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