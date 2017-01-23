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В Астане начались переговоры по Сирии

23.01.2017 13:05
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В Астане начались переговоры по Сирии

Сегодня стартовала межсирийская встреча в Астане

На переговорах участвуют семь делегаций: правительства и оппозиции Сирии, стран-гарантов соглашения по перемирию от 29 декабря (Россия, Турция, Иран), команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

Международная встреча по сирийскому урегулированию будет проходить с 23 по 24 января.

На повестке дня укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса

На повестке дня решение вопросов касательно укрепления режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации консультаций в Женеве 8 февраля. Также отмечается, что стороны работают и над принятием итогового документа, однако его перспективы пока не ясны.

 

Источник:  comments.ua 



Теги: Донбасс, Астана, переговоры, Сирия
 
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