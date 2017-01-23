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В России создадут базу отпечатков пальцев приезжих
Дактилоскопии будут подвергаться не только трудовые мигранты, но и все въезжающие в страну
МВД России начало работать над созданием единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова рассказала о нововведениях в системе фиксирования прибывших: «Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих».
руководитель ГУВМ заявила, что подобные меры необходимы для того, чтобы иметь доступ к базам всех, кто сейчас находится в стране. Это поможет быстрее распознавать нарушителей и не допускать их на территорию Российской Федерации.
Источник: comments.ua
Теги: Россия, Донбасс, отпечатки пальцев
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