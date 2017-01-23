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В США пассажиры застряли в аэропортах из-за сбоя компьютеров
Американская компания United Airlines заявила о сбое в компьютерной системе.
Как пишет Politeka со ссылкой на ABC News, по этой причине самолеты оператора, поставленные на внутренние рейсы, были вынуждены пойти на посадку.
Неприятности из-за этой ситуации переживают и пассажиры авиакомпании, которым в следствие отмены или приостановки всех внутренних рейсов, пришлось перейти в «режим ожидания», отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.
Инцидент с United Airlines произошел вечером в воскресенье, 22 января.
«Все внутренние рейсы кампании United Airlines совершили вынужденную посадку в 20 часов вечера воскресенья (по Вашингтону) из-за компьютерного сбоя», — заявили у перевозчика.
Позже Федеральное управление гражданской авиации заявило о продлении ограничения до 21 часа.
При этом уточняется, что международные авиарейсы компании не прерывались.
Предварительно, по словам представителей властей, проблема была связана со скоростью передачи данных в Авиационной бортовой системе адресации и передачи сообщений (ACARS).
В данный момент известно, что авиакомпания уже возобновила внутренние полеты.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, аэропорт, компьютер, сбой
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