В США пассажиры застряли в аэропортах из-за сбоя компьютеров

23.01.2017 07:45

Американская компания United Airlines заявила о сбое в компьютерной системе.

Как пишет Politeka со ссылкой на ABC News, по этой причине самолеты оператора, поставленные на внутренние рейсы, были вынуждены пойти на посадку.

Неприятности из-за этой ситуации переживают и пассажиры авиакомпании, которым в следствие отмены или приостановки всех внутренних рейсов, пришлось перейти в «режим ожидания», отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Инцидент с United Airlines произошел вечером в воскресенье, 22 января.

«Все внутренние рейсы кампании United Airlines совершили вынужденную посадку в 20 часов вечера воскресенья (по Вашингтону) из-за компьютерного сбоя», — заявили у перевозчика.

Позже Федеральное управление гражданской авиации заявило о продлении ограничения до 21 часа.

При этом уточняется, что международные авиарейсы компании не прерывались.

Предварительно, по словам представителей властей, проблема была связана со скоростью передачи данных в Авиационной бортовой системе адресации и передачи сообщений (ACARS).

В данный момент известно, что авиакомпания уже возобновила внутренние полеты.

Источник: politeka.net.