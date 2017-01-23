«Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв

23.01.2017 11:15

Четыре года пребывания Трампа на посту президента США обещают стать временем его противостояния с половиной Америки

Такое мнение, как передает Politeka, высказал известный журналист и телеведущий Евгений Киселёв.

Так, в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» журналист подчёркивает, что «холодная гражданская война» в Америке была неизбежна и началась в первые же сутки президентства Трампа, который произнес речь, жестко направленную против вашингтонского истеблишмента. Против правящего класса и тех, кто его обслуживает — высокопоставленных чиновников, политиков, сенаторов и членов палаты представителей, некоторые из которых десятилетиями заседают в Конгрессе США.

«Может быть, я преувеличиваю, и выражение «холодная гражданская война» — слишком сильное, но все равно я уверен, что предстоящие четыре года пребывания Трампа на посту президента США обещают стать временем его противостояния с половиной Америки, в котором пресловутый истеблишмент будет играть против хозяина Белого Дома. И кто победит в этой игре — большой вопрос», — пишет Кисилёв, подчеркивая, что не стоит недооценивать способность американской политической элиты переосмысливать ситуацию в стране и не только, и быстро перестраиваться в соответствии с требованиями времени.

Киселёв также заверяет, что американский истеблишмент – великая сила, которую не стоит сравнивать с «трусливой» «псевдоэлитой», поджавшей «хвост от одного окрика нового хозяина Кремля».

«Думаю, есть два варианта: или истеблишмент подчинит себе Трампа, заставит играть по правилам, или съест его со всеми потрохами, как в свое время — Ричарда Никсона», — предположил журналист.

Киселёв также напоминает прогноз знаменитого вашингтонского ученого-историка Аллана Литхмана, прославившегося тем, что он едва ли не единственный правильно предсказал исход всех президентских выборов в США, начиная с 1984 — за исключением 2000 года.

«Лихтман, предсказавший — вопреки всем предвыборным опросам, что на выборах верх одержит Трамп, пророчествует: новый президент не досидит в своем кресле до конца срока, влипнет в какой-нибудь скандал и в итоге вынужден будет покинуть Белый Дом — в результате импичмента, или чтобы избежать его», — напомнил Киселёв.

Источник: politeka.net