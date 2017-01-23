- «Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв11:15
- Первые кадры с места страшной аварии со школьниками, 16 смертей (видео)10:57
- Трампу грозит суд из-за нарушения конституции 10:21
- Врачи рассказали о состоянии Буша-старшего09:03
- Интрига первой леди США: Мелания Трамп покидает Белый дом08:45
- Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем08:25
- Французский «друг» Путина нашел способ примирения Украины с РФ08:02
- В США пассажиры застряли в аэропортах из-за сбоя компьютеров07:45
- Мадонна объяснила нецензурные высказывания в адрес Трампа07:20
- Россия уничтожит армию Британии за день20:30
«Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв
Четыре года пребывания Трампа на посту президента США обещают стать временем его противостояния с половиной Америки
Такое мнение, как передает Politeka, высказал известный журналист и телеведущий Евгений Киселёв.
Так, в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» журналист подчёркивает, что «холодная гражданская война» в Америке была неизбежна и началась в первые же сутки президентства Трампа, который произнес речь, жестко направленную против вашингтонского истеблишмента. Против правящего класса и тех, кто его обслуживает — высокопоставленных чиновников, политиков, сенаторов и членов палаты представителей, некоторые из которых десятилетиями заседают в Конгрессе США.
«Может быть, я преувеличиваю, и выражение «холодная гражданская война» — слишком сильное, но все равно я уверен, что предстоящие четыре года пребывания Трампа на посту президента США обещают стать временем его противостояния с половиной Америки, в котором пресловутый истеблишмент будет играть против хозяина Белого Дома. И кто победит в этой игре — большой вопрос», — пишет Кисилёв, подчеркивая, что не стоит недооценивать способность американской политической элиты переосмысливать ситуацию в стране и не только, и быстро перестраиваться в соответствии с требованиями времени.
Киселёв также заверяет, что американский истеблишмент – великая сила, которую не стоит сравнивать с «трусливой» «псевдоэлитой», поджавшей «хвост от одного окрика нового хозяина Кремля».
«Думаю, есть два варианта: или истеблишмент подчинит себе Трампа, заставит играть по правилам, или съест его со всеми потрохами, как в свое время — Ричарда Никсона», — предположил журналист.
Киселёв также напоминает прогноз знаменитого вашингтонского ученого-историка Аллана Литхмана, прославившегося тем, что он едва ли не единственный правильно предсказал исход всех президентских выборов в США, начиная с 1984 — за исключением 2000 года.
«Лихтман, предсказавший — вопреки всем предвыборным опросам, что на выборах верх одержит Трамп, пророчествует: новый президент не досидит в своем кресле до конца срока, влипнет в какой-нибудь скандал и в итоге вынужден будет покинуть Белый Дом — в результате импичмента, или чтобы избежать его», — напомнил Киселёв.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, президент, Америка
- Ищут след «президентских» пятаков
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Александр Лукьянченко пожелал Обаме на немецком
- ТОП-50 самых влиятельных донецких
- Виктор Янукович пожелал Бараку Обаме крепкого здоровья
- "Она" следит за тобой
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры09:47
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг21:30
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
- Украина поменяет Донбасс на Крым12:30
- Два года назад боевики "ДНР" расстреляли троллейбус с пассажирами в Донецке.12:00
- ОБСЕ: Донбассу грозит химическое загрязнение11:23
- «Война» в Америке началась в первые же сутки президентства Трампа, — Киселёв11:15
- Первые кадры с места страшной аварии со школьниками, 16 смертей (видео)10:57
- Луценко обнародовал скандальное письмо Януковича. ВИДЕО10:43
- Встреча Порошенко и Трампа: эксперты дали пессимистичный прогноз10:32
- Трампу грозит суд из-за нарушения конституции 10:21
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины10:05
- Хакеры от имени Путина пригрозили ракетным ударом по США09:55
- Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры09:47
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Как украинцы «купили» Трампа
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт