Врачи рассказали о состоянии Буша-старшего

23.01.2017 09:03

Бывший президент США Джордж Буш-старший в скором времени может быть переведен из реанимации

Об этом сообщила его пресс-служба, пишет Politeka.

«Его показатели жизненно важных функций в норме, и мы надеемся, что его смогут перевести из реанимации уже через один-два дня», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что супруге 41-го президента Барбаре Буш разрешили покинуть больницу, однако она решила остаться в госпитале и продолжить восстановление, чтобы быть рядом с мужем.

8 января стало известно, что Джордж Буш — старший был доставлен в больницу, позднее его перевели в реанимацию. Вслед за экс-президентом была госпитализирована его супруга Барбара.

Источник: https://politeka.net