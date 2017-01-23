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Врачи рассказали о состоянии Буша-старшего
23.01.2017 09:03
Бывший президент США Джордж Буш-старший в скором времени может быть переведен из реанимации
Об этом сообщила его пресс-служба, пишет Politeka.
«Его показатели жизненно важных функций в норме, и мы надеемся, что его смогут перевести из реанимации уже через один-два дня», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что супруге 41-го президента Барбаре Буш разрешили покинуть больницу, однако она решила остаться в госпитале и продолжить восстановление, чтобы быть рядом с мужем.
8 января стало известно, что Джордж Буш — старший был доставлен в больницу, позднее его перевели в реанимацию. Вслед за экс-президентом была госпитализирована его супруга Барбара.
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, здоровье, Джордж Буш
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