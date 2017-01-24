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Адепта "Новороссии" Грэма Филлипса со скандалом выдворили из парламента Великобритании (ВИДЕО)
24.01.2017 20:49
Полиция вывела пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса со встречи в парламенте в Лондоне, посвященной отношениям Украины и Великобритании, - сообщает BBC.
"Никто не может испортить отношения Британии и Украины, даже российская марионетка-пропагандист Грэм Филлипс, которого полиция вывела из парламента", - заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, которую в Twitter цитирует посольство.
Встреча в британском парламенте касалась 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.
Во время мероприятия Филлипс начал кричать, почему "Лондон поддерживает Киев, когда украинские войска стреляют по мирным жителям Донбасса". В ответ присутствующие кричали, что он "лжец". Филипс записал видео своего "выступления" и опубликовал его в Twitter.
Как сообщалось ранее, в июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала пророссийского пропагандиста с британским паспортом Г.Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого Филлипс вернулся в Россию, а оттуда - на оккупированный Донбасс, где продолжил работу на российские СМИ. При этом он сам и его работодатели называют его "британским журналистом", хотя он ничего не пишет и не снимает для английских СМИ. Репортажи Филлипса отличаются тенденциозностью и недостоверностью, однако пророссийские боевики ценят его и даже вручают награды от имени "Новороссии".
Фото: news-front.info/
Теги: Донбасс, парламент, Великобритания, удаление, Грэм Филлипс
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