Как обогреваются жителий европейских стран, где нет централизованного отопления

24.01.2017 20:12

В некоторых странах Европы и Азии попросту нет центрального отопления, однако местные жители зимой там совсем не мерзнут, пишет сайт "В ритме жизни".

Великобритания

Каждый британец обогревается «в одиночку». Такого понятия, как центральное отопление, в этой стране просто нет. В домах и квартирах установлены бойлеры — индивидуальные газовые колонки, нагревающие воду и батареи. В зависимости от желания и возможностей хозяина можно либо мерзнуть, экономя на обогреве, либо топить вовсю, раскаляя батареи.

В туалетах и ванных комнатах батарей, как правило, нет — зимой температура в них не поднимается выше 10 градусов. В спальне тоже топить не будут — британцы обычно спят в пижаме под теплым одеялом. Всю ночь топить — дорого. На бойлере установлен таймер, каждый час разбит на 4 деления по 15 минут. Ставишь будильник на 7 утра, а бойлер программируешь на 6:45, чтобы проснуться в тепле; в 8:30 идешь на работу — бойлер запрограммирован на то, чтобы отключиться.

Отопление в Британии — только несколько часов в сутки, очень экономно и невероятно экологично. Британские физиологи составили таблицу-инструкцию: выше 21 градуса — температура дискомфорта, выше 24 — температура, которая повышает риск сердечных приступов. Нижний порог комфорта — 18 градусов. От 16 до 18 — температура нормальная, риски невысоки, и такая температура поддерживается зимой в пяти миллионах домовладений Британии. Компании, поставляющие электричество и газ (это конкурентный рынок, и можно выбрать, у кого покупать тепло, примерно так же, как вы выбираете, на какой заправке заправлять машину), дают список советов, как не замерзнуть зимой. И одна из них — завести котика. Потому что котик теплый и не потребляет электроэнергии.

Малоимущие жители Соединенного Королевства тоже как-то приспосабливаются и выкручиваются. Некоторые ходят отогреваться в местные библиотеки, где тепло, уютно и интернет бесплатный.

Населению даются советы по экономии. Например, не рекомендуется запускать стиральную машину «вхолостую» — надо ждать, пока бак заполнится грязным бельем под завязку. Советуют стирать в холодной воде: это полезнее для белья, чем горячая вода. Выключать компьютер, когда он простаивает без работы. Не оставлять на зарядке мобильник на всю ночь. Использовать энергосберегающие лампочки. Принимать короткий душ вместо долгой ванны.

Германия

В Германии также нет центрального отопления в том виде, в каком привыкли к нему мы. Здесь каждый обогревается сам. В частных домах — свои котельные, в многоквартирных домах — отдельное газовое оборудование, которое греет воду для батарей. Сколько газа сжег — столько и заплатил.

На всех батареях стоят вентили с термостатами, ими регулируют температуру в помещении. В гостиной, где семья проводит много времени, отопление включают посильнее, а в туалете — на самый минимум. Существуют даже специальные рекомендации для температурного режима помещений. Для зала достаточно 20 градусов тепла, для ванной — до 22 градусов, в спальных комнатах необходимо 16-18 градусов тепла. В малоиспользуемых помещениях (туалетах, кладовых и др.) температура воздуха должна быть 14-16 градусов тепла.

«Если позволяют обстоятельства (отсутствие маленьких детей), то поддерживайте более низкую температуру. Уменьшив температуру в помещениях на 1 градус, вы экономите до 6% тепловой энергии. Снижение температуры с 24 до 20 градусов обеспечит до 24% экономии тепла», — говорят рекомендации.

Ночью немцы часто пользуются электрическими простынями — грелкой на все тело. Она включается и выключается автоматически.

Немецкие домовладельцы все охотнее используют для обогрева индивидуальных домов биомассу, дрова, пеллеты из отходов деревообработки, тепловые насосы и солнечные батареи. Государство поддерживает эту тенденцию законодательно и материально. Недавно в Германии вступил в силу закон, согласно которому новые здания, сдаваемые в эксплуатацию, обязаны часть потребляемой энергии получать из возобновляемых источников. Благодаря различным государственным программам домовладельцам, которые перешли на экологические виды топлива, компенсируют до 15% расходов на приобретение и установку новой техники.

Франция

Центрального отопления в нашем понимании во Франции нет.

Вместо этого есть два варианта:

Общее домовое отопление — это централизованное отопление в отдельно взятом многоквартирном доме. Оно включается руководством дома. Квартиры в таких домах оборудованием для отопления не оснащены.

Индивидуальное отопление. В ванной, туалете или кухне находится аппарат, регулирующий горячую воду. Он электрический или газовый.

К этому аппарату подключены и батареи. Тепло в квартире регулируется. Электрические нагреватели распространены больше, чем газовые. Их главное достоинство: они не требуют регулярной и дорогостоящей проверки и поддержки, как газовые. Пользование ими входит в общий счет за электричество.

Тариф на электричество в стране двойной: полный — с 7:00 до 23:00 — и льготный, то есть в полтора раза меньше, — с 23:00 до 7:00. Государство вот уже несколько десятилетий стимулирует граждан всячески экономить энергию. И не только с помощью тарифной политики.

Мощный рычаг — фискальный. Все французы, осуществляющие работы по теплоизоляции своего жилья, старого или же только что отстроенного, имеют право по закону вписать затраченные средства в налоговую декларацию. В этом случае от 25 до 50% от стоимости работ им зачтутся со знаком минус и могут снизить подоходный налог.

То же самое касается установки различного рода энергосберегающего экологически выгодного оборудования — солнечных батарей, нагревателей с повышенной энергоотдачей, как газовых, так и электрических. На их приобретение граждане получают льготные кредиты. Что касается нового жилья, то начиная с 2008 года каждый проект площадью более 1000 квадратных метров должен соответствовать новым требованиям теплоизоляции. Иначе его не принимают и отправляют на доработку.

Финляндия

Все чаще новый финский дом черпает энергию как мифологический Антей — от Земли. Ведь в условиях Финляндии на глубине 200 метров температура может доходить до +10 градусов. Финские скалы — как гигантские радиаторы: летом они накапливают тепло, а зимой отдают.

В финских домах устанавливают специальное устройство — тепловой насос. Стоит он, конечно, недешево, зато окупается за 5-7 лет и позволяет экономить от 30 и выше процентов электроэнергии. Неудивительно, что такие цифры соблазняют и владельцев старых домов переоборудовать свои жилища.

Финны заставили работать на себя даже окружающий воздух — представьте себе холодильник, вывернутый наизнанку, где холодная часть на улице, а нагревательная система с циркулирующим специальным веществом — в помещении. При морозах до –25 ˚C это работает прекрасно: потратив на работу 1 кВт электроэнергии, тепловой насос произведет до 2 и даже 5 кВт тепла.

Такой «теплый» холодильник, а точнее кондиционер, эффективен для небольших домов — не более 120 метров жилой площади. Зато для малых домов это настоящая находка: не надо бурить землю и устанавливать дорогое оборудование.



