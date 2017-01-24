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Мир вступил в новую историческую эпоху - Меркель

24.01.2017 09:05
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Мир вступил в новую историческую эпоху - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир постепенно переходит в новую историческую эпоху. Вместе с тем она добавила, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решение мировых проблем, таких как глобализация, сообщают СМИ.

«Я думаю, что через четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая», - пояснила Меркель.

Она отметила, что очень глупо пытаться решить проблемы путем поляризации и популизма. Такой подход он считает неразумным. Меркель убеждена, что миру следует показать, как придерживаться основных принципов нации.

Напомним, ранее глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что избрание Дональда Трампа на пост президента США - это действие, которое положило конец мировому порядку XX века.

 


Фото: 3mv.ru/

Теги: Донбасс, мир, эпатаж, Меркель
 
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