Мир вступил в новую историческую эпоху - Меркель

24.01.2017 09:05

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир постепенно переходит в новую историческую эпоху. Вместе с тем она добавила, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решение мировых проблем, таких как глобализация, сообщают СМИ.

«Я думаю, что через четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая», - пояснила Меркель.

Она отметила, что очень глупо пытаться решить проблемы путем поляризации и популизма. Такой подход он считает неразумным. Меркель убеждена, что миру следует показать, как придерживаться основных принципов нации.

Напомним, ранее глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что избрание Дональда Трампа на пост президента США - это действие, которое положило конец мировому порядку XX века.