Мэрил Стрип номинирована на "Оскар" в 20 раз

24.01.2017 22:45

Мэрил Стрип, которая в этом году была номинирована на получение премии "Оскар" в категории "Лучшая актриса", побила свой собственный рекорд по количеству номинаций на получение престижной премии, пишет zn.ua.

Как сообщает The Huffington Post, номинация стала уже 20 в карьере актрисы. Стрип претендует на получение премии за роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс", в котором сыграла женщину богатой нью-йоркской семьи, которая мечтала стать оперной певицей, несмотря на то, что у нее был ужасный голос.

Кроме нее, на получение премии претендуют также Изабель Юппер за роль в фильме "Она", Рут Негга за "Лавинг", Натали Портман за "Джеки" и Эмма Стоун за "Ла-Ла Ленд".

В этом году Стрип получила премию за выдающиеся заслуги в кинематографе "Золотого глобуса" и в ходе награждения раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа. В частности, она вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста New York Times с инвалидностью Сержа Ковальски.



