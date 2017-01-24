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Объявлены номинанты кинопремии Оскар-2017 (СПИСОК)
В Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов 89-й кинопремии "Оскар", вручение золотых статуэток состоится 26 февраля 2017 года, пишет "Лигаnet.
В номинации лучший фильм из 336 претендентов были отобраны девять картин: "Прибытие" (реж. Дени Вильнев), "По соображениям совести" ("Hacksaw Ridge", реж. Мэл Гибсон), "Скрытые фигуры" (реж. Тед Мелфи), "Лев" (реж. Гарт Дэвис), "Лунный свет" (реж. Барри Дженкинс), "Ограды" (реж. Дензел Вашингтон), "Любой ценой" ("Hell Or High Water", реж. Дэвид Маккензи), "Ла-Ла Ленд" (реж. реж. Дэмьен Шазелл), "Манчестер у моря" (реж. Кеннет Лонерган).
Лучший режиссер: Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный свет").
Лучший актер: Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").
Лучшая актриса: Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").
Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры"), "Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").
Лучший актер второго плана: Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").
Лучший анимационный фильм: "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Зоополис", "Красная черепаха", "My Life as a Zucchini".
Фото: ivona.bigmir.net/
Теги: Донбасс, премия, Оскар, номинация
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