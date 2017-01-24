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Жириновский выступил с новой скандальной инициативой
Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил порекомендовать населению переезжать в пустующие квартиры в депрессивных городах. Об этом говорится на сайте партии, пишет "Сегодня".
"Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода, другие населенные пункты. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где он находится? Главное – отдельная квартира, магазины. Все это там есть", — заявил Жириновский.
"Какая ему (пенсионеру — ред.) разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть", — отметил депутат, добавив, что пенсионеры не работают, а следовательно, "не очень привязаны к местности".
А молодые семьи, по его мнению, могли бы переезжать в те регионы, где есть работа. Жириновский добавил, что в моногорода могут переехать люди, которые могут работать удаленно и которым нужно уединение.
При этом политик отметил, что подобные переезды нужно осуществлять только по желанию людей.
"Навязывать ничего не надо, необходимо просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей", – подытожил лидер ЛДПР.
Фото: sharij.net/
Теги: Россия, Донбасс, пенсионер, переезд, Магадан, предложение, Жириновский
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