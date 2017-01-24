Жириновский выступил с новой скандальной инициативой

24.01.2017 12:00

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил порекомендовать населению переезжать в пустующие квартиры в депрессивных городах. Об этом говорится на сайте партии, пишет "Сегодня".

"Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода, другие населенные пункты. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где он находится? Главное – отдельная квартира, магазины. Все это там есть", — заявил Жириновский.



"Какая ему (пенсионеру — ред.) разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть", — отметил депутат, добавив, что пенсионеры не работают, а следовательно, "не очень привязаны к местности".

А молодые семьи, по его мнению, могли бы переезжать в те регионы, где есть работа. Жириновский добавил, что в моногорода могут переехать люди, которые могут работать удаленно и которым нужно уединение.



При этом политик отметил, что подобные переезды нужно осуществлять только по желанию людей.



"Навязывать ничего не надо, необходимо просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей", – подытожил лидер ЛДПР.