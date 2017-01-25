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Фильм "Унесенные ветром" признан самым кассовым среди оскароносных лент
Картина "Унесенные ветром" заработала в прокате в США больше всех остальных оскароносных фильмов, сообщает The Wall Street Journal, передает "Интерфакс".
С поправкой на инфляцию, сборы классического фильма 1939 года, в котором снялись Вивьен Ли и Кларк Гейбл, составили $1,7 млрд.
На втором месте - мюзикл "Звуки музыки" 1965 года, заработавший в прокате $1,23 млрд в пересчете на современные деньги; на третьем - "Титаник" Джеймса Кэмерона (1997 год, $1,17 млрд).
В пятерку самых кассовых обладателей "Оскара" в номинации "лучший фильм" также попали историческая драма "Бен-Гур" 1959 года ($848 млн) и фильм "Афера" с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом (1973 год, $771 млн).
В этом году 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел. Лидером по числу номинаций (14) является музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". С момента выхода в прокат фильм заработал в США $90,5 млн, в мире - $175 млн.
Фото: www.izuminki.com/
Теги: Донбасс, фильм, Оскар, признак
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