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Япония по тревоге подняла в небо свои истребители из-за самолетов РФ

25.01.2017 10:06
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Япония по тревоге подняла в небо свои истребители из-за самолетов РФ

Три российских бомбардировщика были замечены в опасной близости к японской границе, из-за чего ВВС Японии подняли по тревоге свои истребители.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство обороны Японии, сообщает ТСН.

Отмечается, что авиаинцидент произошел во второй половине дня 24 января.

Три российских самолета подлетели к материковой части Японии с севера. Два из них облетели территорию страны, после чего вернулись в РФ.

Сообщается, что нарушения воздушного пространства Японии зафиксированы не были.

Напомним, ранее Россию неоднократно обвиняли в нарушении воздушного пространства других стран, таких как Турция, Израиль, Эстония.


Фото: www.rus-obr.ru/

Теги: Россия, Донбасс, Япония, граница, истребитель, авиация
 
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