Последние новости раздела
- Япония по тревоге подняла в небо свои истребители из-за самолетов РФ10:06
- Приднестровский вопрос будет решаться на референдуме - президент Молдовы09:21
- Командир "Грузинского легиона" призвал украинские власти не передавать РФ Гию Церцвадзе, который воевал в АТО09:09
- В Польше избили украинских студентов за то, что они назвали Львов украинским городом08:30
- У берегов Гаваны обнаружили судно, исчезнувшее почти сто лет назад08:17
- ПАСЕ призвала Россию освободить украинских заключенных и повлиять на ополченцев08:06
- Мэрил Стрип номинирована на "Оскар" в 20 раз22:45
- Объявлены номинанты кинопремии Оскар-2017 (СПИСОК)22:08
- Адепта "Новороссии" Грэма Филлипса со скандалом выдворили из парламента Великобритании (ВИДЕО)20:49
- Как обогреваются жителий европейских стран, где нет централизованного отопления20:12
Япония по тревоге подняла в небо свои истребители из-за самолетов РФ
25.01.2017 10:06
Три российских бомбардировщика были замечены в опасной близости к японской границе, из-за чего ВВС Японии подняли по тревоге свои истребители.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство обороны Японии, сообщает ТСН.
Отмечается, что авиаинцидент произошел во второй половине дня 24 января.
Три российских самолета подлетели к материковой части Японии с севера. Два из них облетели территорию страны, после чего вернулись в РФ.
Сообщается, что нарушения воздушного пространства Японии зафиксированы не были.
Напомним, ранее Россию неоднократно обвиняли в нарушении воздушного пространства других стран, таких как Турция, Израиль, Эстония.
Фото: www.rus-obr.ru/
Теги: Россия, Донбасс, Япония, граница, истребитель, авиация
Читайте также:
- Незаконные грузы, поддельный паспорт, предложение взятки - итоги работы пограничников за сутки на КПВВ в Донбассе10:30
- В Тельмановском районе из-за обстрелов повреждены дома10:21
- С полуночи боевики 8 раз вели огонь по силам АТО10:18
- Попадание снарядов в фенольный завод, который находится на линии разграничения, грозит катастрофой всей Донецкой области - Жебривский09:53
- Госпогранслужба сообщает о большом количестве автомобилей на КПВВ "Марьинка". "Майорск" и "Гнутово"09:36
- Сегодня ОБСЕ будет наблюдать за разведением сторон в Станице Луганской09:15
- На блокпосту в Станице Луганской боевики "ЛНР" отбирают у людей продукты животного происхождения, якобы из-за боязни эпидемии08:42
- "Это не объединяет людей, а разъединяет" - мэр Славянска намерен запретить факельные шествия07:45
- За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь в зоне АТО, ранен украинский военный07:32
- Тука объяснил, почему Украина не устраивает полную блокаду сепаратистам "ЛДНР"07:18
- В "Лаборатории Касперского" нашли "врага народа"10:45
- Незаконные грузы, поддельный паспорт, предложение взятки - итоги работы пограничников за сутки на КПВВ в Донбассе10:30
- В Тельмановском районе из-за обстрелов повреждены дома10:21
- С полуночи боевики 8 раз вели огонь по силам АТО10:18
- Япония по тревоге подняла в небо свои истребители из-за самолетов РФ10:06
- Попадание снарядов в фенольный завод, который находится на линии разграничения, грозит катастрофой всей Донецкой области - Жебривский09:53
- Курс НБУ на 25 января: доллар и евро стали дешевле09:45
- Госпогранслужба сообщает о большом количестве автомобилей на КПВВ "Марьинка". "Майорск" и "Гнутово"09:36
- Приднестровский вопрос будет решаться на референдуме - президент Молдовы09:21
- Сегодня ОБСЕ будет наблюдать за разведением сторон в Станице Луганской09:15
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- Главарь "ДНР" объяснил президенту США Дональду Трампу, что ему нужно делать с Украиной