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Президент США не сможет нажать ядерную кнопку без согласования с Конгрессом

25.01.2017 11:02
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Президент США не сможет нажать ядерную кнопку без согласования с Конгрессом

Сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен Тед Лью внесли в Конгресс США законопроект "О запрете проведения первого ядерного удара без объявления войны Конгрессом", пишет "Интерфакс".

"Этот закон будет запрещать президенту наносить первым ядерный удар без объявления войны Конгрессом", - говорится в заявлении одного из авторов законопроекта Э.Марки.

Там подчеркивается, что "важнейшая проблема "применения первым" стала теперь более актуальной, чем когда-либо, когда президент Дональд Трамп имеет право начать ядерную войну в любой момент".

"Во время кризиса с другой ядерной страной, эта политика резко увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни любому другому президенту не должно быть позволено использовать ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерный удар", - считает Э.Марки.

Как отмечается в его заявлении, "Д.Трамп высказывал предположение о рассмотрении вопроса о возможном начале ядерной атаки против террористов".

"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить глобальную стабильность путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие", - подчеркивает конгрессмен Т.Лью.


Фото: ren.tv/

Теги: США, Донбасс, президент, законопроект, ядерная война, конгресс
 
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