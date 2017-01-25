Путин спел под гитару со студентами МГУ (ВИДЕО)

25.01.2017 20:58

На встрече попечительского совета МГУ, которой проходит в День студенчества в Москве, Владимир Путин встретился со студентами вуза.

Во время встречи один из молодых людей по просьбе ректора МГУ Виктора Садовничего достал гитару, чтобы исполнить песню «Четырнадцать минут до старта». Неожиданно для всех через несколько тактов Путин включил микрофон и присоединился к пению, сообщает "Дождь".