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Путин спел под гитару со студентами МГУ (ВИДЕО)

25.01.2017 20:58
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Путин спел под гитару со студентами МГУ (ВИДЕО)

На встрече попечительского совета МГУ, которой проходит в День студенчества в Москве, Владимир Путин встретился со студентами вуза.

Во время встречи один из молодых людей по просьбе ректора МГУ Виктора Садовничего достал гитару, чтобы исполнить песню «Четырнадцать минут до старта». Неожиданно для всех через несколько тактов Путин включил микрофон и присоединился к пению, сообщает "Дождь".


Фото: www.ntv.ru/

Теги: Россия, Донбасс, Путин, День студента, песня
 
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