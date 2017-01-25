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Скрепы в действии - в российской Госдуме одобрили законопроект, разрешающий насилие в семье
25.01.2017 21:25
Российская Госдума приняла во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Об этом сообщает "Коммерсант".
Соответствующий документ переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если этот проступок совершается впервые. За принятие документа проголосовали 385 депутатов, двое выступили против, один - воздержался.
В сообщении отмечается, что при рассмотрении проекта депутаты отклонили шесть поправок, в частности, поправку, внесенную депутатами от КПРФ Юрием Синельщиковым и Тамарой Плетневой. Согласно этой поправке, предполагалось оставить уголовное наказание за нетяжкие побои в отношении детей, беременных женщин и беспомощных граждан.
Депутат Ольга Баталина, которая является одним из инициатором проекта, отметила, что «внутрисемейные побои становятся более общественно опасными, чем побои чужих людей».
«Сложилась ситуация, когда закон исходит из того, что родная мать для собственного ребенка опаснее, чем чужие дяди», - заявила она.
В сообщении напоминается, что законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении 11 января. Его прокомментировал генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд, выразив «глубокую обеспокоенность» в связи с законопроектом в своем обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, законопроект, семья, насилие, Госдума
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