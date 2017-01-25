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У берегов Гаваны обнаружили судно, исчезнувшее почти сто лет назад

25.01.2017 08:17
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У берегов Гаваны обнаружили судно, исчезнувшее почти сто лет назад

Как известно, 90 лет назад грузовой корабль SS Cotopaxi исчез в Бермудском треугольнике. Так, совсем недавно у берегов Гаваны обнаружили пропавшее судно, пишет "Российский Диалог".

Кладбище кораблей, известное как Треугольник Дьявола, располагается между Бермудскими островами, побережьем Флориды и Пуэрто-Рико, где, по словам популярных историй, многие крупные океанские суда и самолеты исчезли загадочным образом в течение нескольких десятилетий. 

Вышеприведенное судно принадлежало компании Clinchfield Navigation Company. Грузовой корабль покинул Чарльстон 29 ноября 1925 года с грузом более 2 тонн. Через три дня судно отправило сообщение о бедствии. Лишь совсем недавно береговая охрана выявила ржавый пароход, о котором ничего не знали почти сто лет.

Документы, найденные на корабле, раскрыли шокирующую информацию о том, что это SS Cotopaxi, который таинственно исчез в Бермудском треугольнике в ноябре 1925 года.



Фото: https://www.rusdialog.ru

Теги: Донбасс, Гавана, Бермудский треугольник, берег, корабль
 
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