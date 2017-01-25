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В Литве разместили первые группы военных стран НАТО
25.01.2017 13:13
Первые группы немецких и бельгийских военных прибыли в Литву в рамках миссии по укреплению восточных рубежей НАТО.
Первые 17 немецких военных будут руководить размещением размещение батальона НАТО в составе 1200 военных, которым будет командовать Германия. В нем будет 450 немецких военных, которые вместе с техникой прибудут в Литву до конца февраля, пишет DW, новость передает zn.ua.
В составе батальона будут служить также военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Первая группа бельгийских военных тоже уже прибыла в Литву: часть на самолете, часть на корабле вместе с техникой.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, Литва, НАТО, военные, размещение
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