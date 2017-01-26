ЦРУ вновь может открыть «тайные тюрьмы» за рубежом

26.01.2017 08:52

Центральное разведывательное управление США снова может получить разрешение на возобновление работы «секретных тюрем» за рубежом

Как пишет Politeka, об этом стало известно изданию NYT, сотрудникам которого удалось ознакомиться с проектом приказа Администрация президента США Дональда Трампа.

В случае подписания документа, рабочее название проекта которого «Задержание и допрос вражеских военнослужащих», автоматически нивелируется решение бывшего президента США Барака Обамы об отмене данной программы спецслужб страны.

При этом отмечается, что прямой директивы по восстановлению «секретных тюрем» ЦРУ за рубежом в проекте приказа нет. Восстановление программы по работе с иностранными террористами особой важности за пределами Соединенных Штатов Америки пока лишь имеет рекомендательный характер.

Как напоминает издание, «тайные тюрьмы» ЦРУ использовались за пределами США во времена президента Джорджа Буша-младшего. Они были предназначены для содержания подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В январе 2009 года президент Барак Обама распорядился их закрыть из-за многочисленных обвинений в применении пыток к содержавшимся в таких тюрьмах.