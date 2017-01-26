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ЦРУ вновь может открыть «тайные тюрьмы» за рубежом

26.01.2017 08:52
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ЦРУ вновь может открыть «тайные тюрьмы» за рубежом

Центральное разведывательное управление США снова может получить разрешение на возобновление работы «секретных тюрем» за рубежом

Как пишет Politeka, об этом стало известно изданию NYT, сотрудникам которого удалось ознакомиться с проектом приказа Администрация президента США Дональда Трампа.

В случае подписания документа, рабочее название проекта которого «Задержание и допрос вражеских военнослужащих», автоматически нивелируется решение бывшего президента США Барака Обамы об отмене данной программы спецслужб страны.

При этом отмечается, что прямой директивы по восстановлению «секретных тюрем» ЦРУ за рубежом в проекте приказа нет. Восстановление программы по работе с иностранными террористами особой важности за пределами Соединенных Штатов Америки пока лишь имеет рекомендательный характер.

Как напоминает издание, «тайные тюрьмы» ЦРУ использовались за пределами США во времена президента Джорджа Буша-младшего. Они были предназначены для содержания подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В январе 2009 года президент Барак Обама распорядился их закрыть из-за многочисленных обвинений в применении пыток к содержавшимся в таких тюрьмах.



Теги: США, Донбасс, тюрьма, Обама, ЦРУ
 
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