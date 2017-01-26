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Как остановить Путина: политолог назвал неожиданный сценарий
Президент России Владимир Путин является «невидимой рукой истории» и средством для перестройки мира, но никак не выгодополучателем
Как передает Politeka, такое мнение высказал политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.
При этом он отмечает, что чем в больше конфликтов будет вовлечена Россия, тем лучше.
«Задача Запада, как бы цинично это ни звучало, — заставить Кремль развить бурную активность и агрессию в как можно больших направлениях. Чем в большем количестве конфликтов будет задействована Россия, тем меньше у нее будет союзников, и тем быстрее истощатся ее ресурсы. В то же время в условиях разрушенных международных отношений и разваленных двух десятков государств на Большом Востоке Запад уже сейчас имеет возможность строить новый международный порядок», – пояснил эксперт.
По его мнению, геополитические глобальные политтехнологии типа «Брекзит, Трамп» являются инструментами и алгоритмами построения нового мирового порядка.
«Путин — всего лишь средство для перестройки этого мира, но не выгодополучатель. Тем более ничего, кроме неприятностей, после Путина Россия не получит: ни в Украине, ни в Сирии, ни в Средней Азии или Ливии. Но Кремль об этом не подозревает», — говорит политолог.
Небоженко добавляет, что Китай понимает, что его хотят всего лишь использовать в качестве «большого геополитического шатуна» для развала всей Азии.
«Вот почему Китай не хочет вступать в стратегический союз с Россией, ибо он не готов участвовать в разрушении мира, не получив ничего взамен. А Путин только удивляется «тупости» китайцев, которые медлят, не хотят с ним броситься в бой против «ослабевшей» Америки и всего остального «загнивающего» западного мира», – подытожил политолог.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
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