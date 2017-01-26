Китайский вариант: советник Путина предлагает ограничить россиянам доступ в Интернет

26.01.2017 21:28

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал ограничение интернета в России единственной возможностью обеспечить информационную безопасность, сообщает «Интерфакс».

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал Клименко на лекции «Информационная безопасность России» в Военной академии Генштаба.

Клименко добавил, что если зарубежные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».

Источник: sprotyv.info