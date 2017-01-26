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Конфликт в Гамбии: новый президент вернулся в страну
Избранный президент Гамбии Адама Барроу прибыл на самолете в столицу страны Банжул из Сенегала
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Reuters.
Возвращение новоизбранного президента стало возможным после того, как бывший президент страны Яйя Джамме, отказывавшийся признавать итоги выборов, на которых он потерпел поражение, официально ушел со своего поста и покинул Гамбию, отправившись в Экваториальную Гвинею.
Напомним, ранее сообщалось, что войска Сенегала вошли на территорию Гамбии с целью оказания помощи законно избранному президенту.
Помимо сенегальских в операции принимали участие войска Того, Нигерии, Мали и Ганы. Причиной для вмешательства стало нежелание Яхьи Джамме отдать кресло президента, которое он занимал 22 года благодаря госперевороту, оппозиционеру Адаме Барроу, победившему на выборах 1 декабря 2016 года.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Гамбия
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