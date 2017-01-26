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Королевская почта Великобритании выпустит марки с обложками альбомов Дэвида Боуи
В продажу они поступят 14 марта 2017 года
Королевская почта Великобритании намерена выпустить ограниченную серию марок, на которых будут изображены обложки альбомов британского музыканта Дэвида Боуи. Об этом сообщается на сайте почты, передает телеканал "112 Украина".
"Мы рады представить нашу следующую партию марок в рамках серии, посвященной "музыкальным гигантам": трибьют Дэвиду Боуи, одной из самых влиятельных музыкальных и культурных фигур всех времен", — говорится в сообщении.
Также на сайте можно предзаказать марки. В продажу они поступят 14 марта 2017 года.
Помимо марок британская почта предлагает и другие сувениры, посвященные Боуи.
Как сообщалось ранее, Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на премию BRIT Awards.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, Дэвид Боуи, почтовая марка
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