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Права человека: Россия лидирует по числу исков

26.01.2017 19:28
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Права человека: Россия лидирует по числу исков

В 2016 году больше всего исков о нарушении прав человека было подано против Российской Федерации

Об этом сообщил президент Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, передает «ВВС Украина».

По его данным, за отчетный период в ЕСПЧ против России зарегистрировано 228 заявлений.

При этом он отметил, что в целом за прошлый год судебных исков по нарушениям Европейской конвенции по правам человека по сравнению с 2015 годом увеличилось на 23% — с около 64 тысячи дел до 80 тысяч.

Кроме России в списке Евросуда есть Турция, против которой подано 88 исков, Румыния – 86, Украина – 83 и Греция с Венгрией – 45 и 41 соответственно.

Как уточнил Раймонди, против Венгрии и Румынии в основном приходят жалобы на условия содержания в местах лишения свободы. В то же время количество исков против Турции увеличилось после массовых арестов подозреваемых в причастности к военному перевороту в июле 2016 года.

 

Источник: politeka.net



Теги: Россия, Донбасс, права человека
 
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