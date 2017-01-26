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Права человека: Россия лидирует по числу исков
В 2016 году больше всего исков о нарушении прав человека было подано против Российской Федерации
Об этом сообщил президент Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, передает «ВВС Украина».
По его данным, за отчетный период в ЕСПЧ против России зарегистрировано 228 заявлений.
При этом он отметил, что в целом за прошлый год судебных исков по нарушениям Европейской конвенции по правам человека по сравнению с 2015 годом увеличилось на 23% — с около 64 тысячи дел до 80 тысяч.
Кроме России в списке Евросуда есть Турция, против которой подано 88 исков, Румыния – 86, Украина – 83 и Греция с Венгрией – 45 и 41 соответственно.
Как уточнил Раймонди, против Венгрии и Румынии в основном приходят жалобы на условия содержания в местах лишения свободы. В то же время количество исков против Турции увеличилось после массовых арестов подозреваемых в причастности к военному перевороту в июле 2016 года.
Источник: politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, права человека
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