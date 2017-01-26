Путин неожиданно запел: в Америке оценили вокальные данные Путина. ВИДЕО

26.01.2017 14:25

Ведущий новостного выпуска американского телеканала Fox News Шепард Смит отметил «способности» российского президента Владимира Путина к пению. Об этом сообщает РИА Новости, передает Хвиля.

Поводом стал опубликованный накануне российскими СМИ видеоролик, на котором Путин во время визита в МГУ помог студенту вспомнить забытые слова песни «14 минут до старта» и стал петь вместе с ним.

«Путин поет! Российский президент раскрыл неожиданный талант», — с таким заголовком вышла на Fox News новость о поющем российском президенте.

Телеведущий Шепард Смит в новостном выпуске также показал известные фотографии Путина с тиграми, на охоте с ружьем и на коне без футболки.

«Но сегодня совсем новая вещь, он певец, теперь все отлично. Нам сообщили, что Путин спел со студентом песню советского времени о космической гонке», — сказал Шепард во время демонстрации видеоролика.

Источник: from-ua.com