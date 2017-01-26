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Трамп ускорил время «Судного дня»
Международная политика нового президента США Дональда Трампа вынудила ученых передвинуть вперед стрелки так называемых «Часов Судного дня»
Таким образом момент наступления угроза миру глобальной катастрофы ускорился на 30 секунд, пишет Meduza со ссылкой на информацию сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists.
Теперь, по их данным, до «часы» показывают 23:57:30.
Отмечается, что на решение авторов проекта повлияли заявления нового американского лидера о ядерном оружии и климатических изменениях. Также был учтен рост националистических настроений в мире.
Напомним, Трамп перед вступлением в должность заявил, что США должны усилить свой ядерный арсенал.
«Новый президент США также известен как противник концепции глобального потепления. В 2012 году он заявил, что эту теорию придумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленность конкурентоспособности», — пишет издание.
Отмечается, что в предыдущий раз стрелки «Часов Судного дня» передвигали в 2015 году — сразу на две минуты вперед.
За «Часами» следят с 1947 года. Первоначально они отражали только угрозу ядерной войны. С 2007 года сотрудники Bulletin of Atomic Scientists также стали учитывать изменения климата и технологические достижения, которые потенциально могут привести к глобальной катастрофе.
Источник: politeka.net
Теги: политика, США, Донбасс
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