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Трамп заморозил денежный перевод Обамы Палестине
Администрация президента США Дональда Трампа заморозила денежный перевод в размере $221 млн, который Палестина должна была получить по распоряжению экс-президента Барака Обамы
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Times of Israel.
Издание, со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве Палестины, сообщает, что решение о финансовой помощи было принято администрацией Обамы 20 января.
«Администрация Трампа проинформировала руководство Палестины, что замораживает перевод 221 миллиона долларов, который был тайно утвержден администрацией Обамы 20 января», — говорится в сообщении израильской газеты.
Сообщается, что официальные лица США заяявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдаллу, что в ближайшее время ему не стоит ожидать денежного перевода.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс
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