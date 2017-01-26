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Трамп заморозил денежный перевод Обамы Палестине

26.01.2017 18:25
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Администрация президента США Дональда Трампа заморозила денежный перевод в размере $221 млн, который Палестина должна была получить по распоряжению экс-президента Барака Обамы

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Times of Israel.

Издание, со ссылкой на высокопоставленные  источники в руководстве Палестины, сообщает, что решение о финансовой помощи было принято администрацией Обамы 20 января.

«Администрация Трампа проинформировала руководство Палестины, что замораживает перевод 221 миллиона долларов, который был тайно утвержден администрацией Обамы 20 января», — говорится в сообщении израильской газеты.

Сообщается, что официальные лица США заяявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдаллу, что в ближайшее время ему не стоит ожидать денежного перевода.

 

Источник: politeka.net



Теги: США, Донбасс
 
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