Ученые: Бактерии умеют исполнять «синхронный танец»

26.01.2017 09:08

Международная группа исследователей под руководством биофизиков из Китайского университета Гонконга обнаружила необычное для бактерий скоординированное поведение, похожее на синхронный танец. Об этом пишут Украинские Новости со ссылкой на журнал Naked Science.

"Мы обнаружили, что в плотных бактериальных суспензиях миллионы подвижных клеток могут самоорганизовываться, в результате чего возникает очень активное коллективное осцилляторное движение. В то же время отдельные клетки перемещаются беспорядочным образом, не проявляя явных периодических колебаний, а лишь часто, резко и случайно меняя направление движения", – говорят авторы исследования.

Несмотря на то, что поначалу создается впечатление, будто каждая клетка движется, как и куда ей хочется, при наблюдении за всей группой, по словам исследователей, прослеживается синхронизированное движение.

Дальнейшие исследования подобного поведения в многоклеточных системах необходимы для понимания множества биологических процессов, таких как формирование органов тела и эмбрионов, регуляция нейронных сетей.

"Выявленные коллективные колебания представляют собой первый известный случай слабой синхронизации случайных траекторий. Это поможет нам лучше понимать физику самоорганизации в неравновесных системах. Механизм возникновения этой слабой синхронизации из локальных взаимодействий пригодится при создании новых стратегий проектирования роботов, способных выполнять коллективные задачи без централизованного управления", – отмечают в Китайском университете Гонконга.

Как сообщалось ранее, в Китае нашли останки огромной выдры весом 50 килограмм.

Источник: from-ua.com