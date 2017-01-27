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Это выгодно - Трамп намерен наладить отношения с Россией
27.01.2017 07:35
Президент США сообщил, что хорошие отношения между странами полезны и Америке и России.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах, сообщает korrespondent.net.
"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", − отметил Трамп.
"Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", − подчеркнул президент США.
Напомним, что по данным СМИ, Трамп планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие выходные.
Фото: hvylya.net/
Теги: Россия, США, Донбасс, отношения, трамплин
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