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Это выгодно - Трамп намерен наладить отношения с Россией

27.01.2017 07:35
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Это выгодно - Трамп намерен наладить отношения с Россией

Президент США сообщил, что хорошие отношения между странами полезны и Америке и России.

 Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах, сообщает korrespondent.net.
 
"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", − отметил Трамп.
 
"Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", − подчеркнул президент США.
Напомним, что по данным СМИ, Трамп планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие выходные.
 

Фото: hvylya.net/

Теги: Россия, США, Донбасс, отношения, трамплин
 
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