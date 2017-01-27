Лукашенко призвал народ объединиться против РФ по примеру братьев-украинцев

27.01.2017 10:35

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что народу страны необходимо объединятся, чтобы защитить свой суверенитет и территории от вражеских посягателей, имея в виду РФ, сообщают СМИ.

Лидер соседнего государства привел в пример Украину, которую "назвал братской".

Вчера, 26 января, Лукашенко провел встречу с белорусскими учеными, где заявил, что в на данный момент некоторыми силами "предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость нашего государства", вероятно, имея ввиду Россию.

"Беларусь получила свою независимость слишком дешево: всем народам пришлось воевать, а сегодня борется наша братская Украина. Нам нельзя допустить войны на своей территории. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись", - сказал Александр Лукашенко.





