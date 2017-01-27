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"На хорошие отношения надеемся, но о снятии санкций говорить рано" - Трамп об антироссийских санкциях
Говорить о снятии санкций с России пока рано, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, передает 112.ua. со ссылкой на Reuters.
Трампа спросили, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России.
"Насколько я знаю, звонок (Путину) запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", - ответил он.
"Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным", - добавил Трамп.
Отметим, что американский сенатор Джон Маккейн заявил, что попытается помешать Дональду Трампу снять антироссийские санкции, если президент США действительно предпримет эти шаги.
"Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России", - сказал он.
Как сообщалось, ранее советник Трампа заявила, что ослабление санкций в отношении России обсуждается.
Напомним, перед инаугурацией президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала.
Фото: uk.reuters.com/
Теги: Россия, США, Донбасс, трамплин, санкции
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