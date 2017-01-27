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Незадолно до смерти Болотов встречался с кураторами - это подтвердила его жена

27.01.2017 20:52
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Незадолно до смерти Болотов встречался с кураторами - это подтвердила его жена

Единственным свидетелем последних минут жизни первого главаря террористической "ЛНР" была его супруга, сообщает "Диалог".

Как сообщил источник, причину смерти экс-лидера "республики" пока не называют. По одним данным – Болотов умер в своей московской квартире, по другим – смерть настигла террориста в шикарном особняке в Подмосковье, который Болотов сразу начал строить после побега из Луганска в 2014 году.

Где были в момент смерти Болотова его дети – источник не назвал.

По словам жены Болотова, террорист почувствовал себя плохо внезапно. До этого несколько дней боевик ходил в подавленном и мрачном настроении, мало общаясь с близкими.

Последние месяцы Болотов резко критиковал Плотницкого, говоря о том, что тот не занимается "республикой", а только обогащает свой карман, убирает неугодных и грабит население. Также супруга Болотова рассказала, что террорист собирался в поездку в "ЛНР", но теперь его планы уже никогда не сбудутся. 

Незадолго до смерти он встречался с какими-то кураторами, после встречи замкнулся в себе. Не исключено, что на этой встрече Болотову могли что-то подсыпать в напитки или еду.




Фото: donbass.uа

Теги: Россия, Донбасс, жена, смерть, встреча, кураторы, Болотов
 
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