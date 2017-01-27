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Появилось видео дефиле участниц "Мисс Вселенная 2017" (ВИДЕО)
27.01.2017 23:04
В столице Филлипин - Маниле начался 65-й международный конкурс "Мисс Вселенная 2017". В пятницу, 27 января состоялось дефиле девушек в бикини из более чем 80 стран мира, сообщает "Страна".
В этом году Украину на конкурсе представляет 19-летняя Алена Сподынюк.
Самую красивую из девушек "во Вселенной" выберут в понедельник, 30 января.
Фото: www.sunstar.com.
Теги: Донбасс, видео, конкурс красоты, Мисс Вселенная, дефейс
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