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Появилось видео дефиле участниц "Мисс Вселенная 2017" (ВИДЕО)

27.01.2017 23:04
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Появилось видео дефиле участниц "Мисс Вселенная 2017" (ВИДЕО)

В столице Филлипин - Маниле начался 65-й международный конкурс "Мисс Вселенная 2017". В пятницу, 27 января состоялось дефиле девушек в бикини из более чем 80 стран мира, сообщает "Страна".

В этом году Украину на конкурсе представляет 19-летняя Алена Сподынюк.

Самую красивую из девушек "во Вселенной" выберут в понедельник, 30 января.


Фото: www.sunstar.com.

Теги: Донбасс, видео, конкурс красоты, Мисс Вселенная, дефейс
 
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