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Стрелки Часов судного дня передвинуты из-за Трампа

27.01.2017 13:53
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Стрелки Часов судного дня передвинуты из-за Трампа

Ученые передвинули стрелки так называемых Часов судного дня на полминуты вперед. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на The Washington Post. 

Часы запустили ученые, которые работали над созданием атомной бомбы, в 1947 году. В 2015 году они передвинули стрелку сразу на две минуты, чтобы показать недовольство изменениями климата, модернизацией ядерного оружия и увеличением арсеналов этого оружия. Сейчас стрелки снова сдвинулись. 

"До полуночи, которая означает предполагаемый ядерный апокалипсис, осталось две с половиной минуты - сейчас на часах 23:57:30", - говорится в сообщении. 

Стрелки передвинули из-за изменений климата и ядерного оружия. Но группа ученых отмечает, что причиной стало избрание Дональда Трампа президентом США. Они объясняют, что Трамп препятствует решению этих проблем. 

В заявлении отмечается, что никогда раньше часы не передвигали настолько из-за одного человека, но если это президент США, то это имеет смысл. 


Фото: mygazeta.com/

Теги: Донбасс, ученые, часы, стрелки, трамплин
 
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