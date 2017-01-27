Стрелки Часов судного дня передвинуты из-за Трампа

27.01.2017 13:53

Ученые передвинули стрелки так называемых Часов судного дня на полминуты вперед. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на The Washington Post.



Часы запустили ученые, которые работали над созданием атомной бомбы, в 1947 году. В 2015 году они передвинули стрелку сразу на две минуты, чтобы показать недовольство изменениями климата, модернизацией ядерного оружия и увеличением арсеналов этого оружия. Сейчас стрелки снова сдвинулись.



"До полуночи, которая означает предполагаемый ядерный апокалипсис, осталось две с половиной минуты - сейчас на часах 23:57:30", - говорится в сообщении.



Стрелки передвинули из-за изменений климата и ядерного оружия. Но группа ученых отмечает, что причиной стало избрание Дональда Трампа президентом США. Они объясняют, что Трамп препятствует решению этих проблем.



В заявлении отмечается, что никогда раньше часы не передвигали настолько из-за одного человека, но если это президент США, то это имеет смысл.