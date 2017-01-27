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Трамп намерен снять санкции с России - подготовлен указ

27.01.2017 11:33
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Трамп намерен снять санкции с России - подготовлен указ

В администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников,  пишет УНИАН.

Потье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Источники говорят, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России", - говорится в сообщении Потье. О каких именно санкциях идет речь, источники не уточняют. 

Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер. 



Фото: www.unian.net/

Теги: Россия, Донбасс, трамплин, санкции
 
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