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Трамп намерен снять санкции с России - подготовлен указ
27.01.2017 11:33
В администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, пишет УНИАН.
Потье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
"Источники говорят, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России", - говорится в сообщении Потье. О каких именно санкциях идет речь, источники не уточняют.
Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.
Фото: www.unian.net/
Теги: Россия, Донбасс, трамплин, санкции
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