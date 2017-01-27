Трамп намерен снять санкции с России - подготовлен указ

27.01.2017 11:33

В администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, пишет УНИАН.

Потье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.



"Источники говорят, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России", - говорится в сообщении Потье. О каких именно санкциях идет речь, источники не уточняют.



Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.





