В Англии появится еще одна принцесса

27.01.2017 15:09

Такого в истории Англии еще не было: в Англии появится первая принцесса из Америки.

Пожалуй, роман 35-летней Меган Маркл, звезды сериала "Форс-мажоры", и 35-летнего принца Гарри – самый быстрый за всю историю королевской семьи. Девять месяцев – и вот, на безыменном пальце Маркл блестит обручальное кольцо, или скоро заблестит. Одно точно известно, что принц Гарри сделал предложение своей возлюбленной, – пишет peopletalk.ru.

Инсайдеры, близкие к рыжеволосому романтику, сказали: все было просто, но со вкусом. В один уютных совместных вечеров за бокалом с дорогим шампанским Гарри предложил свои руку и сердце Меган: "Гарри очень переживал, что Меган сочтет этот шаг слишком поспешным, но она согласилась сразу же, не раздумывая".

Напомним: о романе телезвезды и принца стало известно осенью прошлого года. Они познакомились в марте прошлого года в Торонто на спортивном турнире для бывших военных и спасателей и не комментировали свои отношения их (лишь однажды Гарри пришлось обратиться к папарацци с просьбой оставить Меган в покое). Так что пресса довольствовалась только информацией от близких парочки.

А они говорили много: и что отец принца Чарльз недоволен выбором сына (мол, ее мама чернокожая, у брата проблемы с законом, да и замужем Маркл уже успела побывать – неподходящая, в общем, партия), и что Меган просто очаровала королеву Елизавету II, и что уже успела подружиться с Кейт Миддлтон. Потом появились и первые фото возлюбленных на прогулке, а затем они и вовсе отправились на романтические каникулы в Норвегию.

