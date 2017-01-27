- В российской Госдуме снова заговорили о возвращении в империю Украины и Казахстана16:14
- Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе15:49
- В Англии появится еще одна принцесса15:09
- Стрелки Часов судного дня передвинуты из-за Трампа13:53
- Трамп намерен снять санкции с России - подготовлен указ11:33
- Сегодня день памяти жертв Холокоста - Порошенко призвал мир к недопущению возрождения тоталитаризма10:47
- Лукашенко призвал народ объединиться против РФ по примеру братьев-украинцев10:35
- Это выгодно - Трамп намерен наладить отношения с Россией07:35
- Конфликт в Гамбии: новый президент вернулся в страну22:38
- Китайский вариант: советник Путина предлагает ограничить россиянам доступ в Интернет21:28
В российской Госдуме снова заговорили о возвращении в империю Украины и Казахстана
Незаконно избранный в российскую Госдуму депутат от оккупированного Крыма Павел Шперов заявил о необходимости возвращения РФ "временно отторгнутых" земель Украины и Казахстана.
Как сообщает zn.ua, территориальные претензии к соседним государствам так называемый депутат озвучил в ходе состоявшегося в Госдуме РФ круглого стола по проблемам российских соотечественников.
"Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья", – заявил он.
"Когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время", - резюмировал Шперов.
По его мнению, называть российских "соотечественников в ближнем зарубежье" диаспорой неправильно, поскольку так их отделяют от России.
"То, что исконно наше, оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь - это наши земли, войско Донское, Новороссия, Малороссия - это наши земли, и мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись", - заключил "депутат".
Помимо этого, Шперов признал, что Россия потеряла Украину как "братское государство", а также рассказал, что из Крыма изгнали крымчан, поддерживающих идеи "Правого сектора".
Напомним, что в январе 2016 года Путин заявил, что Ленин в 1920 годы передал Украине Донбасс. В 2014 году территориальные претензии Путина к Украине были более значительными. "Это Новороссия, и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством", - сказал Путин 17 апреля 2014 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Казахстан, возвращение, Госдума
- Сегодня Международный день прав человека. Порошенко сделал заявление
- На митинге в Мариуполе эмоционально послали Обаму на… лиану (ВИДЕО)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Украина вернет оккупированный Донбасс и Крым - Портников
- Ярый российский националист Лимонов заявил, что в состав "великой России" должны войти Казахстан и 5 областей Украины
- Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления17:13
- Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука17:02
- За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим16:54
- Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО16:46
- Железнодорожная блокада на Луганщине: полиция усилила охрану в районе станции "Светланово"16:25
- 200 рублей за "героев ДНР" - почта "республики" презентовала набор открыток16:19
- В Донецке сегодня представляли "душевный выпуск" журнала о назначенных героях15:55
- Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе15:49
- Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу15:34
- В Донецкой области к 6 годам тюрьмы приговорили корректировщика "ДНР"15:23
- Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления17:13
- Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука17:02
- За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим16:54
- Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО16:46
- Железнодорожная блокада на Луганщине: полиция усилила охрану в районе станции "Светланово"16:25
- 200 рублей за "героев ДНР" - почта "республики" презентовала набор открыток16:19
- В российской Госдуме снова заговорили о возвращении в империю Украины и Казахстана16:14
- В Донецке сегодня представляли "душевный выпуск" журнала о назначенных героях15:55
- Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе15:49
- Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу15:34
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук