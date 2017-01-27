В российской Госдуме снова заговорили о возвращении в империю Украины и Казахстана

27.01.2017 16:14

Незаконно избранный в российскую Госдуму депутат от оккупированного Крыма Павел Шперов заявил о необходимости возвращения РФ "временно отторгнутых" земель Украины и Казахстана.

Как сообщает zn.ua, территориальные претензии к соседним государствам так называемый депутат озвучил в ходе состоявшегося в Госдуме РФ круглого стола по проблемам российских соотечественников.

"Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья", – заявил он.

"Когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время", - резюмировал Шперов.

По его мнению, называть российских "соотечественников в ближнем зарубежье" диаспорой неправильно, поскольку так их отделяют от России.

"То, что исконно наше, оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь - это наши земли, войско Донское, Новороссия, Малороссия - это наши земли, и мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись", - заключил "депутат".

Помимо этого, Шперов признал, что Россия потеряла Украину как "братское государство", а также рассказал, что из Крыма изгнали крымчан, поддерживающих идеи "Правого сектора".

Напомним, что в январе 2016 года Путин заявил, что Ленин в 1920 годы передал Украине Донбасс. В 2014 году территориальные претензии Путина к Украине были более значительными. "Это Новороссия, и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством", - сказал Путин 17 апреля 2014 года.



