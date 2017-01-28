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Как Кремль пытался повлиять на Нобелевский комитет или Почему Порошенко не получил известную премию

28.01.2017 10:16
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Как Кремль пытался повлиять на Нобелевский комитет или Почему Порошенко не получил известную премию

Полицейская служба безопасности Норвегии обвинила Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет в 2015 году. Об этом сообщил норвежский государственный телеканал NRK со ссылкой на информацию спецслужбы, пишет сайт https://tvrain.ru

Это было сделано для того, чтобы предотвратить вручение Нобелевской премии мира в 2015 году президенту Украины Петру Порошенко. По мнению норвежских спецслужб, ради этого была проделана целая операция с привлечением сотрудников Службы внешней разведки.

Она началась с публикации в ряде российских СМИ, в частности, на сайте Russia Today, материалов, связанных с письмом от имени Владимира Гройсмана, в 2015 году занимавшего пост спикера Верховной Рады Украины. Письмо было адресовано американскому дипломату, и в нем Гройсман благодарил США за содействие в выдвижении кандидатуры Петра Порошенко на Нобелевскую премию мира. Публикации появились в СМИ в конце мая 2015 года.

 Через две недели после этого в Осло два человека, представившиеся российскими дипломатами, пришли на встречу с Олавом Ньёльстадом, недавно назначенным на пост секретаря норвежского Нобелевского комитета. Беседа между ними продлилась полтора часа. Как выяснили норвежские спецслужбы, один из пришедших к Ньёльстаду был сотрудником Службы внешней разведки России.

Помимо этого, как утверждает норвежский телеканал со ссылкой на данные спецслужб, публикация письма от имени Гройсмана была организована Россией и преследовала цель дискредитировать Нобелевский комитет и уличить его в связях с США, если бы Нобелевскую премию мира вручили президенту Украины Петру Порошенко.

В посольстве России в Норвегии телеканалу NRK подтвердили встречу двух российских дипломатов с главой Нобелевского комитета в июне 2015 года и назвали ее «визитом вежливости». Информацию о работе одного из них в Службе внешней разведки в посольстве назвали паранойей.

Проверить, был ли президент Украины Петр Порошенко в числе номинантов на Нобелевскую премию мира, в настоящее время не представляется возможным, так как списки кандидатов публикуются комитетом только спустя 50 лет после вручения премий. В 2015 году Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога в Тунисе с формулировкой «за решающий вклад в создание плюралистической демократии в Тунисе вскоре после „жасминовой“ революции 2011 года».



Фото: https://tvrain.ru

Теги: Россия, Донбасс, Путин, Норвегия, Нобелевская премия, специалист, Порошенко
 
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