Китай отмечает Новый год по Лунному календарю

28.01.2017 11:59

Сегодня, 28 января, миллионы китайцев в самой Поднебесной, на Тайване, в Гонконге и Макао, а также по всему миру встретили Новый год. Об этом сообщает УНН.



Так в Китае традиционный Новый год отмечают одинаково: богатым застольем, символизирующий благополучие семьи и сплочения рода. 2017, в лунном календаре — год Петуха.



На китайском столе 28 января обязательно должна быть рыба, которая по созвучию воспринимается как символ достатка. Также издавна принято лепить всей семьей пельмени. Есть и другие кулинарные приметы, например, десертное блюдо в форме рыбы из клейкого риса "нянь", также по созвучию означает "из года в год иметь достаток".



Суть праздника не только в застолье, но и в веселых забавах и обрядах, таких, как "танец дракона", или "танец львов". Есть и другие занятия, например, вешать на двери новогодние картинки и надписи с добрыми пожеланиями.



Те, кого гуляния в холодную и ветреную погоду не вдохновляют, провели новогоднюю ночь у телевизора. Праздничная программа Центрального китайского телевидения готовилась долго, ее участников тщательно подбирали.



Китайцев ждет целая неделя походов по ярмаркам, торговым центрам и туристическим достопримечательностям. Миллионы жителей Поднебесной отправляются в эти дни в путешествии — за границу или по стране.