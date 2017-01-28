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Китай отмечает Новый год по Лунному календарю

28.01.2017 11:59
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Китай отмечает Новый год по Лунному календарю

Сегодня, 28 января, миллионы китайцев в самой Поднебесной, на Тайване, в Гонконге и Макао, а также по всему миру встретили Новый год. Об этом сообщает УНН.

Так в Китае традиционный Новый год отмечают одинаково: богатым застольем, символизирующий благополучие семьи и сплочения рода. 2017, в лунном календаре — год Петуха.

На китайском столе 28 января обязательно должна быть рыба, которая по созвучию воспринимается как символ достатка. Также издавна принято лепить всей семьей пельмени. Есть и другие кулинарные приметы, например, десертное блюдо в форме рыбы из клейкого риса "нянь", также по созвучию означает "из года в год иметь достаток".

Суть праздника не только в застолье, но и в веселых забавах и обрядах, таких, как "танец дракона", или "танец львов". Есть и другие занятия, например, вешать на двери новогодние картинки и надписи с добрыми пожеланиями.

Те, кого гуляния в холодную и ветреную погоду не вдохновляют, провели новогоднюю ночь у телевизора. Праздничная программа Центрального китайского телевидения готовилась долго, ее участников тщательно подбирали.

Китайцев ждет целая неделя походов по ярмаркам, торговым центрам и туристическим достопримечательностям. Миллионы жителей Поднебесной отправляются в эти дни в путешествии — за границу или по стране.


Фото: www.unn.com.ua/

Теги: Донбасс, Китай, новый год, Луна
 
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