Неожиданно: в американском штате Калифорния намерены провести референдум о выходе из состава США

28.01.2017 13:13

Сторонники выхода Калифорнии из состава США подали в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума, сообщает Los Angeles Times, передает сайт zn.ua.

На сроки проведения плебисцита повлияла победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Ведь, как заявил вице-президент и соучредитель кампании Calexit (от сочетания слов англ. California — Калифорния и англ. Exit - выход) Маркус Руис Эванс, его группа планировала провести референдум позже.

Сторонники отделения штата от США надеются на проведение голосования по своей инициативе уже в 2018 году.

Хотя авторы петиции назвали свой документ "Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии".

Сторонники независимости Калифорнии смогут начать сбор подписей за свою инициативу уже весной. Уже сейчас 13 тыс. человек согласились участвовать в сборе подписей на волонтерских началах.

По словам вице-президента и сооснователя Yes California Маркуса Руиса Эванса, это движение ведет деятельность более двух лет. Оно отстаивает интересы калифорнийских налогоплательщиков, которые платят в федеральную казну больше, чем штат получает от правительства США.

Сторонники независимости также считают, что жители Калифорнии с культурной точки зрения отличаются от населения остальной части страны. Стоит подчеркнуть, что большинство жителей Калифорнии голосовали на выборах 8 ноября за Хилари Клинтон - кандидата от Демократической партии.



