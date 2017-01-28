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Неожиданно: в американском штате Калифорния намерены провести референдум о выходе из состава США

28.01.2017 13:13
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Неожиданно: в американском штате Калифорния намерены провести референдум о выходе из состава США

Сторонники выхода Калифорнии из состава США подали в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума, сообщает Los Angeles Times, передает сайт zn.ua.

На сроки проведения плебисцита повлияла победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Ведь, как заявил вице-президент и соучредитель кампании Calexit (от сочетания слов англ. California — Калифорния и англ. Exit - выход) Маркус Руис Эванс, его группа планировала провести референдум позже. 

Сторонники отделения штата от США надеются на проведение голосования по своей инициативе уже в 2018 году.

Хотя авторы петиции назвали свой документ "Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии". 

Сторонники независимости Калифорнии смогут начать сбор подписей за свою инициативу уже весной. Уже сейчас 13 тыс. человек согласились участвовать в сборе подписей на волонтерских началах. 

По словам вице-президента и сооснователя Yes California Маркуса Руиса Эванса, это движение ведет деятельность более двух лет. Оно отстаивает интересы калифорнийских налогоплательщиков, которые платят в федеральную казну больше, чем штат получает от правительства США.

Сторонники независимости также считают, что жители Калифорнии с культурной точки зрения отличаются от населения остальной части страны.  Стоит подчеркнуть, что большинство жителей Калифорнии голосовали на выборах 8 ноября за Хилари Клинтон - кандидата от Демократической партии.


Фото: zn.ua/

Теги: США, Донбасс, Калифорния, подпись, выход
 
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