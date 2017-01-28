- Неожиданно: в американском штате Калифорния намерены провести референдум о выходе из состава США13:13
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение12:57
- Китай отмечает Новый год по Лунному календарю11:59
- Отмена санкций против РФ станет опасностью не только для Украины, но и для США - экс-генсек НАТО 11:08
- В горах Швеции появилось необыкновенное облако (ФОТО)10:42
- Трамп начал борьбу с беженцами: США 120 дней не будут принимать мигрантов10:35
- Как Кремль пытался повлиять на Нобелевский комитет или Почему Порошенко не получил известную премию 10:16
- Официальная Россия стала восприниматься как дестабилизирующий фактор и потенциальная угроза - российский писатель08:58
- Умер известный белорусский певец Александр Тихонович08:28
- В Кремле понимают, что уйти из Донбасса придется - российский политик08:02
Неожиданно: в американском штате Калифорния намерены провести референдум о выходе из состава США
Сторонники выхода Калифорнии из состава США подали в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума, сообщает Los Angeles Times, передает сайт zn.ua.
На сроки проведения плебисцита повлияла победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Ведь, как заявил вице-президент и соучредитель кампании Calexit (от сочетания слов англ. California — Калифорния и англ. Exit - выход) Маркус Руис Эванс, его группа планировала провести референдум позже.
Сторонники отделения штата от США надеются на проведение голосования по своей инициативе уже в 2018 году.
Хотя авторы петиции назвали свой документ "Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии".
Сторонники независимости Калифорнии смогут начать сбор подписей за свою инициативу уже весной. Уже сейчас 13 тыс. человек согласились участвовать в сборе подписей на волонтерских началах.
По словам вице-президента и сооснователя Yes California Маркуса Руиса Эванса, это движение ведет деятельность более двух лет. Оно отстаивает интересы калифорнийских налогоплательщиков, которые платят в федеральную казну больше, чем штат получает от правительства США.
Сторонники независимости также считают, что жители Калифорнии с культурной точки зрения отличаются от населения остальной части страны. Стоит подчеркнуть, что большинство жителей Калифорнии голосовали на выборах 8 ноября за Хилари Клинтон - кандидата от Демократической партии.
Фото: zn.ua/
Теги: США, Донбасс, Калифорния, подпись, выход
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)12:39
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом12:12
- Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение11:39
- За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов 11:16
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)10:54
- В "ДНР" посчитали раненых 10:50
- "Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района10:24
- Вблизи Мариуполя должны разминировать дорогу - получено согласие обеих сторон конфликта09:53
- Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 30 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью09:33
- На КПВВ в Донбассе снова длинные автомобильные очереди: лидирует КПВВ "Марьинка"09:10
- Неожиданно: в американском штате Калифорния намерены провести референдум о выходе из состава США13:13
- Пограничники задержали украинцев, пытавшихся вывезти в Россию военное оборудование13:08
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение12:57
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)12:39
- BlackBerry готовит свой первый двухсимочник12:30
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом12:12
- Китай отмечает Новый год по Лунному календарю11:59
- На фоне всеобщей нищеты в Украине есть зарплаты по миллиону гривен11:48
- Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение11:39
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Умер известный белорусский певец Александр Тихонович
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Стало известно, что станет трагедией для Порошенко