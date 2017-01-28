Официальная Россия стала восприниматься как дестабилизирующий фактор и потенциальная угроза - российский писатель

28.01.2017 08:58

Если в течение нескольких лет не исправить российское государство, оно может развалиться как СССР. Об этом заявил российский писатель Борис Акунин, отвечая на вопросы читателей на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Акунин, который с 2014 года не живет в России, отметил, что живет "в трех европейских странах и никакой «русофобии» там не видит".

"Но оформилось нечто иное. Я бы назвал это явление «россофобией»: недоверие и неприязнь к России как к государству. Началось это с Крыма, усилилось после донбасских событий. То есть к русским людям, русской культуре, русскому языку в Западной Европе (я близко вижу Британию, Францию и Испанию) относятся безо всякого предубеждения, но официальная, политическая Россия стала восприниматься как дестабилизирующий фактор и потенциальная угроза", - сказал писатель.

Он акцентировал, что "главная опасность нынешнего российского вектора, на мой взгляд, заключается в том, что страна теряет время, упускает массу возможностей для развития, все больше отстает от стран-лидеров".

"Что мы сегодня производим? Чем хорошим удивляем мир? Если оставить в стороне новости о Сирии и Украине, Россия в глазах мира – практически страна-невидимка. В магазинах нет никаких российских товаров (разве что водка, и то - нерусской больше). Нет российских научных открытий. Нет технологий. Нет ярких бизнес-проектов. Да и новых культурных явлений, в общем, тоже нет – всё те же условные Чехов с Малевичем. Я не буду сейчас вдаваться в причины российской стагнации – это займет слишком много места. Скажу коротко: неправильно устроенное государство мешает развитию страны. Если государство в течение нескольких лет не исправить, оно может снова развалиться – как это произошло с Советским Союзом". - считает Акунин.

Он заверил читателей, что никакого "кризиса западной цивилизации" не существует.

"Всё это пропагандистская чепуха - и про «гейропу», и про педофильские ужасти, и про мусульманское нашествие. Конечно, если поглазеть на гей-парад (бывает раз в год такой туристический аттракцион, жутко колоритный), да погулять в Амстердаме или Гамбурге по нехорошему кварталу, это производит впечатление. Но оно ошибочно. В Европе культ семьи и семейных ценностей, рожают много детей, очень бережно их воспитывают, а беженцев принимают от, извините, душевной щедрости. При этом Франция остается Францией, а Британия – Британией. Знаете, сколько в Великобритании мусульман? Четыре процента. И многие из них давно стали стопроцентными британцами, вроде лондонского мэра", - сказал Акунин.

Он также констатировал, что "не был в России с 2014 года, и пока не хочется".

"Мне очень не нравится существующий режим, а большинство соотечественников он, кажется, более или менее устраивает. Если бы я остался в России, я бы сейчас с утра до вечера стоял в одиночных пикетах, протестуя против того-сего-пятого-десятого. Но у меня на это не хватает ни темперамента, ни гражданственности, ни альтруизма. Лучше буду книжки писать. А почувствую, что общественное настроение меняется – с радостью вернусь", - заключил Акунин.

Источник: "Остров".