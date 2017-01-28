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Премьер-министр Великобритании настаивает на сохранении антироссийских санкций

28.01.2017 07:14
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Премьер-министр Великобритании настаивает на сохранении антироссийских санкций

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за сохранение санкций в отношении России, пока минские соглашения не будут исполнены полностью, сообщает "Интерфакс".

"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - заявила Т.Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

При этом она отметила, что эту же позиция Великобритания отстаивает и в ЕС.


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, собака, санкции, Минские договоренности
 
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