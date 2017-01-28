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Сегодня вечером состоится телефонный разговор Трампа и Путина

28.01.2017 07:51
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Сегодня вечером состоится телефонный разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин поговорят по телефону сегодня, 28 января. Это произойдет впервые после инаугурации Трампа. 

Об этом сообщила телекомпания ABC News, со ссылкой на пресс-службы глав государств. Новость передает 112.ua.

Беседа состоится в 18:00 по киевскому времени (20:00 мск).  

"Как это обычно бывает, во время таких бесед, стороны обменяются мнениями о ключевых параметрах двухсторонних отношений", - процитировал телеканал пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Сообщается, что Песков затруднился сообщить ожидания от этого разговора.

В Белом доме сказали, что во время разговора лидеры стран обсудят двусторонние отношения и вопросы национальной безопасности.


Фото: https://www.gazeta.ru/

Теги: Донбасс, Путин, телефон, Белый дом, разговор, Кремль, трамплин
 
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