Сегодня вечером состоится телефонный разговор Трампа и Путина

28.01.2017 07:51

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин поговорят по телефону сегодня, 28 января. Это произойдет впервые после инаугурации Трампа.

Об этом сообщила телекомпания ABC News, со ссылкой на пресс-службы глав государств. Новость передает 112.ua.

Беседа состоится в 18:00 по киевскому времени (20:00 мск).

"Как это обычно бывает, во время таких бесед, стороны обменяются мнениями о ключевых параметрах двухсторонних отношений", - процитировал телеканал пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Сообщается, что Песков затруднился сообщить ожидания от этого разговора.

В Белом доме сказали, что во время разговора лидеры стран обсудят двусторонние отношения и вопросы национальной безопасности.