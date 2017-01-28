Трамп начал борьбу с беженцами: США 120 дней не будут принимать мигрантов

28.01.2017 10:35

Американский лидер Дональд Трамп своим указом приостановил программу приема Соединенными Штатами беженцев, сообщает "Интерфакс".

"Указ Д.Трампа приостанавливает программу США в отношении беженцев на 120 дней, на неопределенный период времени лишает сирийских беженцев возможности въезда", - пишут американские СМИ со ссылкой на текст документа.

Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тыс.