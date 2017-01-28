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Трамп начал телефонные переговоры с Путиным

28.01.2017 19:39
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Трамп начал телефонные переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает 112.ua.

"После разговора с канцлером Меркель в течение 45 минут Трамп совершает третий из пяти запланированных телефонных переговоров, говорит с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Путин, телефон, разговор, трамплин
 
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